بعد خطوبتهما..إسعاد يونس توجه رسالة لـ ليلى زاهر وهشام جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة إسعاد يونس، رسالة للفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال، بعد إعلان خطوبتهما خلال الأيام الماضية.

ونشرت إسعاد، مقطع فيديو لهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك يا حبيبي ربنا يكملهالكم على خير أنت وعروستك القمر ليلى حبيبة قلبي، وربنا يكفيكم شر العين والحسد".

وكان هشام جمال، كشف عن صور من حفل خطوبته على الفنانة ليلى زاهر عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قرايك الفاتحة وان شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعي لنا بالتوفيق والسعادة والخير".

وتعاون هشام جمال مع ليلى أحمد زاهر من قبل بمسلسل "في بيتنا روبوت" وسط العديد من الشائعات حول ارتباطهما نظرًا للكيميا التي ظهرت بينهما خلال حلقات المسلسل إلى جانب ظهورهما معًا بالعديد من المناسبات الاجتماعية، إلا أن تم التأكيد من قبل "هشام" عن ارتباطهما رسميًا وسط تهنئة متابعيه ومحبيه.

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