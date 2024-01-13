كيم كارداشيان تعايد صديقتها بعيد ميلادها بصورة قديمة بالأبيض والأسود..لن تصدقوا كيف كان شكلها!

ميرنا وليد - بيروت - عايدت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان صديقتها بمناسبة عيد ميلادها بصورة قديمة لهما نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت كيم في الصورة بالابيض والأسود عندما كانت في عمر الشباب ما جعل الجمهور يعلق على شكلها الذي تغيز كثيراً.



وفي وقت سابق، تألقت كيم كارداشيان في أخر ظهور لها على الجمهور بلوك كاجوال مميز إرتدت فيه توب اللون الرمادي ذات قبعة موصولة بع مع سروال رياضي واسع بنفس اللون وإرتدت سترة واسعة وكبيرة بلون الأوف ويت من الفرو مع حقيبة كبيرة في يدها من الفرو وبنفس اللون ، وربطت شعرها على شكل ذيل الحصان مع نظارات شمسية على عينيها لإكمال اللوك.

السترة التي إرتدتها كيم من دار أزياء louis vuitton وبلغ سعرها 16,300 $، أما الحقيبة فسعرت بـ 11,900 $ .