وفاة بطل مسلسل Days of Our Lives بيل هايز عن يناهز عمر 98 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - توفي النجم الأميركي بيل هايز، بطل مسلسل Days of Our Lives، عن عمر يناهز 98 عامًا، ما سبب حالة من الحزن داخل فريق عمل المسلسل.



وأصدر أبطال المسلسل بيانًا جاء فيه : "بقلب مثقل نشارك وفاة حبيبنا بيل هايز، واحد من أطول الشخصيات التي ظهرت في مسلسل بداية من عام 1970 وصوره باستمرار طوال حياته، لقد ظل هو وزوجته سوزان سيفورث هايز أساس عائلة ويليامز هورتون الممتدة لأكثر من 50 عاماً ".

ونشر موقع فارايتي بيانا آخر للمنتج كين كورداي قال فيه : "على الرغم من أننا نحزن ونفتقده، إلا أن إرث بيل الذي لا يمحى سيعيش في قلوبنا والقصص التي نرويها، سواء على الشاشة أو خارجها".

واحتفل بيل هايز بعيد ميلاده 98 منذ أيام قبل وفاته وقد قدم شخصية دوج ويليامز في المسلسل الشهير «Days of Our Lives» منذ عام 1970، بعد خمس سنوات من ظهور العرض لأول مرة، التقى بزوجته الممثلة سوزان سيفورث، وتزوجا بالفعل في عام 1974، وبعد ذلك بعامين تزوجا داخل أحداث المسلسل.

