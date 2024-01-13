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ميرنا وليد - بيروت - شاركت خبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير، إبنة الممثل المصري شريف منير، صور مع والدها عبر حسابها الخاص مع الجمهور ظهرت فيها وهي تحضنه بأجواء عائلية مليئة بالفرح و السعادة، وعبرت عن حبها له معلقةً على المنشور بالقول: "بنت ابويا".
و في وقت سابق، كشفت أسما شريف منير عن تعرض جزء من منزلها للحريق بسبب ماس هربائي.
ونشرت أسما صورة عبر خاصية الحالة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت:"قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع فى البيت.. الحمد لله".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- "بنت ابويا"..أسما منير تشارك أوقات مميزة مع والدها شريف منير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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