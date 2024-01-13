بالصور- "بنت ابويا"..أسما منير تشارك أوقات مميزة مع والدها شريف منير

ميرنا وليد - بيروت - شاركت خبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير، إبنة الممثل المصري شريف منير، صور مع والدها عبر حسابها الخاص مع الجمهور ظهرت فيها وهي تحضنه بأجواء عائلية مليئة بالفرح و السعادة، وعبرت عن حبها له معلقةً على المنشور بالقول: "بنت ابويا".



و في وقت سابق، كشفت أسما شريف منير عن تعرض جزء من منزلها للحريق بسبب ماس هربائي.

ونشرت أسما صورة عبر خاصية الحالة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتبت:"قدر ولطف ماس كهربائي كان هيولع فى البيت.. الحمد لله".

