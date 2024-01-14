بالفيديو- طفل يدخل في تحدٍ مع الأمير الوليد بن طلال.. وهذا ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلا زهز يتحدى الأمير الوليد بن طلال عبر توجيه سؤال عبارة عن "حزورة" وقال له : " حاجة تمشي من دون أرجل، وش هي"، ورد الأمير: " سيارة"، وقال الطفل "لا".



وسأل الأمير الطفل: "وش هي"، وأشار الطفل إلى يده قائلا: "حاجة تحطها هنا". وقال الأمير "ساعة؟"، ليجيب الطفل بـ "نعم".

وضحك الأمير ومازح الطفل وقال له: "اعطني 100 ريال".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا الفيديو مشيدين بتواضع الأمير الوليد بن طلال وحبه الواضح للأطفال.