ميرنا وليد - بيروت - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر طفلا زهز يتحدى الأمير الوليد بن طلال عبر توجيه سؤال عبارة عن "حزورة" وقال له : " حاجة تمشي من دون أرجل، وش هي"، ورد الأمير: " سيارة"، وقال الطفل "لا".
وسأل الأمير الطفل: "وش هي"، وأشار الطفل إلى يده قائلا: "حاجة تحطها هنا". وقال الأمير "ساعة؟"، ليجيب الطفل بـ "نعم".
وضحك الأمير ومازح الطفل وقال له: "اعطني 100 ريال".
وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع هذا الفيديو مشيدين بتواضع الأمير الوليد بن طلال وحبه الواضح للأطفال.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- طفل يدخل في تحدٍ مع الأمير الوليد بن طلال.. وهذا ما حصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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