ماجد المصري بين مصر والخليج في موسم رمضان القادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشارك الفنان ماجد المصري في موسم المسلسلات الخليجية لرمضان 2024، حيث انضم إلى نجوم مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” مع النجمة هدى حسين.

ونشر ماجد المصري صوراً من كواليس التصوير في مدينة أبو ظبي عبر حسابه على إنستغرام، كاشفاً من خلالها عن إطلالته في العمل، وعلق قائلاً: “مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، إن شاء الله رمضان ٢٠٢٤ على Mbc”.

تدور أحداث مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” في إطار اجتماعي، ويضم العمل عدداً من الفنانين أبرزهم: هدى حسين، سحر حسين، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، ليلى عبدالله، نور الغندور، لولوة الملا، نور الشيخ، خالد الشاعر، ضاري عبدالرضا، ناصر الدوسري، أحلام التميمي وهو من إخراج علي العلي وتأليف هبة مشاري حمادة.

مشاركة ماجد المصري في موسم دراما رمضان لن تتوقف عند المسلسلات الخليجية، حيث من المقرر عودته إلى القاهرة، لينضم إلى نجوم مسلسل “محارب” للنجم حسن الرداد، والمقرر عرضه ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2024، وتدور أحداث المسلسل في قالب أكشن اجتماعي، يناقش العديد من القضايا، وهو التعاون الأول بين كل من حسن الرداد، والمؤلف محمد سيد بشير، والمخرجة شيرين عادل، ويشارك في بطولته كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن ماجد المصري حصل على جائزه الإبداع والتميز من مهرجان الفضائيات العربية عن دور (زيدان) في مسلسل (ضرب نار) الذي عرض ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2023 من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي.