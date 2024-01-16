“بعتذرلك”.. هل يوجّه أحمد سعد كلمات أغنيته إلى طليقته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد المطرب المصري أحمد سعد لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان “بعتذرلك”، حيث كشف أمس عن البوستر الترويجي الخاص بها، موضحاً أنّها ستُطرح قريباً من دون أن يحدد موعداً.

اسم الأغنية أثار حالة من الجدل بين متابعيه، وصل إلى حد الهجوم عليه، حيث اعتقد البعض أنه يوجهها إلى طليقته مصممة الأزياء علياء البسيوني، ويرغب في العودة إليها، بينما طالبه آخرون بضرورة لمّ شمل أسرته، خاصةً أن الطلاق وقع بينهما بعد مرور أيام على استقبال طفلتهما الثانية مريم، وكان لها تأثير إيجابي في حياته المهنية، حيث حقق نجاحاً عقب زواجه على الصعيد المهني بشكل لافت لأنظار الجميع.

متابعو سعد، عبر “إنستغرام”، شنوا هجوماً ملحوظاً عليه منذ أن أعلنت علياء البسيوني انفصالهما، وقد يكون هذا الهجوم له تأثير على تفاعلهم مع نشاطه الفني الأخير ونسب استماع أغنياته.

البسيوني علقت على هذا الهجوم الذي يتعرض له سعد، بسبب انفصالهما، وقالت في تصريحات صحفية إنها غير مهتمة بهذا الأمر ولا تتابع تلك التعليقات من الأساس، لكنها لا تزال تتلقى رسائل وتعليقات من أشخاص على السوشيال ميديا لسؤالهم عن إمكانية عودتهما.

أما عن أغنية “بعتذرلك” فأكّدت أنّها ليس لها أي علاقة بها، وليس كما تكهن البعض بأنه يوجه كلماتها لها، مشدّدةً على أن علاقتهما قد انتهت ولا شيء بينهما حالياً، وبخصوص الحالة الصحية لابنتهما مريم التي كانت قد تعرضت لحادث بعد أيام من ولادتها أصابها بكسور عدة فكانت إجابتها “أصبحت جميلة للغاية”.

يُذكر أنّ علياء أعلنت انفصالها عن سعد بصورة مفاجئة في شهر آب (أغسطس) الماضي، من خلال منشور صدم جمهوره، حيث أكدت فيه أنها حاولت الحفاظ على أسرتها لكنها فوجئت بإصراره على هدمها، وعلى الرغم من محاولة المقربين منهما حل الأزمة وإتمام الصلح بينهما لكن تلك المحاولات باءت بالفشل.