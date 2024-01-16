شاهد المهرة البحرينية تتلقى هدية فخمة خلال تواجدها في الرياض

تلقّت الفنانة المهرة البحرينية هدية غير متوقعة، حيث فاجأها شخص مجهول بسيارة فخمة، خلال تواجدها في الرياض دون الكشف عن هويته.

وشاركت المهرة البحرينية صورة لها وهي تغطي عيناها بقماش، وأمامها السيارة وعليها باقة من الورد، دون أن تكشف عن هوية صاحب الهدية.

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