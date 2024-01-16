هاني شاكر يغني الحب في لبنان.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان الكبير هاني شاكر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو من إحدى حفلاته في لبنان كشف به عن تفاصيل حفله الغنائي القادم هناك بمناسبة عيد الحب.

وروّج هاني للحفل الغنائي المقرر في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم 13 شباط (فبراير) المقبل، حيث علّق على الفيديو قائلاً: “حفل عيد الحب مع أمير الغناء العربي هاني شاكر يوم 13 فبراير في فندق كورال بيتش بيروت- لبنان”، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

وكان هاني شاكر قد طرح أحدث أغانيه بعنوان “الهوية عربي”، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

يذكر أن آخر أعمال هامي شاكر كانت أغنية بعنوان “بلاد البخت” بتقنية الـAI والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرًا أغنيتي “الكبير” و”مروق” اللتين حققتا نسبة تفاعل كبيرة.