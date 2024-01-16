من داخل الصالة الرياضية..لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها خلال التمرين

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية لقاء الخميسي على الجمهور من داخل الصالة الرياضية من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية وتستعرض رشاقتها،فمن المعروف أنها تثابر على ممارسة الرياضة والإهتمام بجسمها وصحتها.



وفي وقتن سابق، اعتذرت لقاء الخميسي عن تصريحاتها الأخيرة بشأن ارتفاع أسعار زيت الزيتون، وأشارت إلى انها كانت تتحدث من وجهة نظرها، ولم تقصد الإساءة لأحد، ولفتت إلى أنه كان هناك خطأ غير مقصود في الفواتير.

ونشرت لقاء عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو، قالت فيه: "بخصوص تصريحات زيت الزيتون وإنه وصل لـ1200 جنيه، أنا تواصلت مع الشركة وفيه فاتورتين وصلوني".

واضافت: "فاتورة جت بالخطأ وهي 1205 كنت فاكراها لعبوة زيت واحدة، ولكن اكتشفت إن فيه خطأ، وفيه فاتورة تانية اتبعتتلي سعرها 1300 على عبوتين زيت، الأسعار لسه مغليتش وبعتذر عن الخطأ ده".

ولفتت إلى أنهاكانت تتحدث عن هذا الموضوع من وجهة نظرها ، قائلة: "أنا كنت بتكلم عن الموضوع ده من وجهة نظري، وأنا مش عارفة الأرقام بالظبط، بس أنا سمعت إن الأسعار غليت، وأنا بعتذر لو كلامي أساء لأي حد".

