رسمياً.. طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز انفصالها رسمياً عن الفنان أحمد العوضي.

وقالت ياسمين عبد العزيز في منشور عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “تم الطلاق بيني وبين أحمد وبينا كل الاحترام والتقدير.

وفي أول تعليق من الفنان أحمد العوضي على طلاقه من ياسمين عبد العزيز، كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، جاء فيه: “تم الطلاق رسمي بيني وبين ياسمين عبد العزيز، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير”.

يُذكر أن طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز تردد بقوة خلال الأيام الماضية، بعد أن تنبأت عالمة فلك بانفصالهما خلال عام ٢٠٢٤؛ وعلقت ياسمين على هذا الأمر، من خلال نفيها الانفصال بشكل رسمي وقتها، على حسابها ب”فيسبوك”،كما علق العوضي على هذا الأمر، قائلا: كذب المنجمون ولو صدقوا.