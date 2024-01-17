هكذا روّجت رانيا يوسف لفيلم “الملكة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: روّجت الفنانة المصرية رانيا يوسف عبر حسابها على “إنستغرام” لفيلمها الجديد “الملكة”، الذي تشارك في بطولته مع النجمة هالة صدقي في أولى بطولاتها المطلقة في السينما. ومن المقرر عرض الفيلم غداً الأربعاء في 18 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ونشرت رانيا بوستر الفيلم، وعلّقت عليه بالقول: “يوم 18/1 بجميع دور العرض”، وظهر في البوستر أبطال الفيلم تتوسّطهم هالة صدقي وهي تجلس على كرسي يشبه العرش.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم “الملكة” قد قررت عرضه في دور السينما في مصر والدول العربية، غداً الأربعاء الموافق فيه 18 كانون الثاني (يناير).

والفيلم بطولة: هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف، بينهم: حسن الرداد ومحمد رضوان وأوس أوس، وهو من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية “ماجدة” التي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقرّبين منها لاستعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.