بعد أشهر من طلاقها.. صوفيا فيرغارا تخرج عن صمتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّثت النجمة الكولومبية صوفيا فيرغارا في مقابلة جديدة مع شبكة CBS Sunday Mornings عن طلاقها من جو مانغانيلو بعد حوالى 5 أشهر من انفصالهما.

وأشارت النجمة إلى أنّها فوجئت كم كان الناس محترمين إزاء خبر انفصالها. مضيفةً أنّ التقارير الصحفية لم تكن سيئة أيضاً، شارحة: “لم يكن الأمر سيئًا. يجب أن أقول إنّ الصحافة كانت محترمة ولطيفة للغاية. ظننت أنّهم سيخترعون المزيد من الأشياء، أنتم تعلمون، هم عادةً ما يفعلون ذلك. لذا كنت متفاجئة نوعًا ما. لقد وصفوا الواقع كما هو عليه فحسب”.

وكشفت فيرغارا أنّها تمضي قدماً في حياتها منذ انفصالها عن مانغانيلو بعد زواج دام 7 سنوات. وكان الثنائي اللذان عقدا قرانهما في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 قد أعلنا طلاقهما في 17 تمّوز (يوليو) 2023.

وكانت فيرغارا (51 عاماً) قد تحدثت عن بعض الأسباب التي أدّت إلى انفصالها عن زوجها (47 عاماً) خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة El País الإسبانية المرموقة خلال ترويجها لمسلسلها الجديد ” Griselda”.

وقالت: “أنا امرأة مطلّقة حديثاً. لقد فشل زواجي لأنّ زوجي كان أصغر مني، وأراد أن نُنجب أطفالاً، ولكن لم أكن أرغب في أن أصبح أماً عجوزاً. أشعر أنّ هذا لن يكون عادلاً للطفل. أنجبت طفلي عندما كان عمري 19 عاماً، وأنا جاهزة الآن لأحتضن دور الجدة، لا الأم”.