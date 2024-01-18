بالفيديو- محمد إمام يشارك لحظات طريفة من كواليس تصوير "أبو نسب"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري محمد إمام مقطع فيديو مع الجمهور عبر حسابه الخاص، أظهر فيه كواليس فيلميه الأخير "أبو نسب"، والتي تضمتن الكثير نت المواقف المضحكة بينه وبين طاقم العمل، وعلق محمد إمام على المنشور بالقول : "من احلى الكواليس اللي صورت فيها، ابو نسب حالياً بنجاح ساحق في جميع أنحاء العالم".



وفي وقت سابق، وجه الممثل المصري صلاح عبد الله رسالة مؤثرة للممثل المصري محمد إمام تعليقاً نجاح فيلمه الجديد "أبو نسب".

ونشر صلاح عبد الله على صفحته صورته من مسلسل "هوجان" الذي شارك فيه إلى جانب محمد إمام وكتب تعليقاً: "بحبك جداً يابني وبدعيلك و100 مليون مبروك يابو إمام على أبو نسب ودي رسالة من أبوك بهلول الحمش".فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ماجد الكدواني، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفي وغيرهم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

