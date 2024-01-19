بعد أعوام من التأجيل.. عرض فيلم منى زكي “القاهرة مكة” باسم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تأجيلات امتدت لسنوات طرحت الشركة المنتجة لفيلم “القاهرة مكة” للنجمة منى زكي البوستر التشويقي للفيلم بعد تغيير اسمه ليصبح “رحلة 404”.

وكشفت الشركة عن موعد عرض الفيلم في السينمات المصرية والمقرر له يوم ٢٥ كانون الثاني (يناير) الجاري، على ان يعرض في باقي الدول العربية يوم ١ شباط (فبراير) القادم.

وتدور قصة الفيلم حول غادة التي تتورط قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج في مشكلة طارئة تجعلها مطالبة بجمع مبلغ كبير من المال، فتضطر أن تعود لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، فهل ستسير الأمور بسلام وتحل المشكلة وتذهب لأداء فريضة الحج؟ أم أن العودة إلى الماضي لابد أن يلوثها مرة أخرى؟

وعن تفاصيل الفيلم قالت منى زكي: “سعيدة بالرحلة الطويلة التي قمت بها مع هذا الفيلم الذي أحبه بشدة، فهي بالفعل رحلة بدأت منذ سنوات عندما عرض عليَّ وقت تصوير مسلسل “آسيا” تحديدًا في عام 2013، قبل حصوله على الجائزة ولكن لانشغالي بالعديد من الأعمال لم يكن مقدرا لي تقديمه، ولكني وقعت في حب الفيلم من أول قراءة للسيناريو، والطريقة التي يتم حكي الفيلم بها، والشخصية والحدوتة التي تستمر خلال 3 أيام، فهناك إحكام في سرد التفاصيل بطريقة تجذب من سيشاهده”.

وكان السيناريست محمد رجاء قد تحدث عن أحداث الفيلم قائلاً: “انتشرت أكثر من قصة حول أحداث الفيلم، وفي الحقيقة لا أريد الإفصاح عنها حتى يشاهده الجمهور، بعد سنوات طويلة من الصبر والانتظار، ومع فريق عمل متميز من الإنتاج والإخراج للتمثيل الذين حولوا هذا الحلم لحقيقة ملموسة”.

وعلى الجانب الآخر أكد هاني خليفة مخرج الفيلم بأن “رحلة 404″ هو حكاية لم تحك من قبل على الشاشة، وهو من أجمل السيناريوهات التي كتبها السيناريست محمد رجاء، وكان التعاون الأول بينهما قبل أن يقدما معا العديد من الأعمال”.

وأشار خليفة “أعتقد أن من سيشاهد الفيلم سيجد نفسه متورطاً في قصته، ولا يمكن أن يتوقع الأحداث، كما إنني سعيد بالعمل مع منى زكي مرة أخرى بعد أن قدمنا معا فيلم “سهر الليالي”، فلقد تمنيت أن يتكرر التعاون بيننا دوماً، فهي ممثلة تشعر بالسعادة وأنت تعمل معها، بسبب موهبتها المتفردة”.

فيلم “رحلة 404” بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول. من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.