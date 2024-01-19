بالفيديو- مروى ناجي تطرح أحدث أغانيها "معلش" وتعلن عودتها للأغاني الدراما

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية مروة ناجي، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "معلش" التي تعود من خلالها، إلى نوعية الأغاني الدرامية، الحزينة، وهذه الأغاني تنقل إحساسًا بالألم العاطفي والشوق، ومشاعر الخسارة، وأعربت مروة ناجي عن تفاؤلها بأن الأغنية سوف تحدث صدى واسع النطاق لدى الجمهور.



أغنية "معلش" كلمات محمد صالح لباد، وألحان زياد وائل، وتوزيع موسيقى محمد مزيكا، وتقول كلمات "معلش":..

إحنا اتغيرنا بقينا بندوس على مشاعرنا

كان مين قدرنا لما لقونا مرة خسرنا

بنشيل في هموم بنبص لقينا فجأة كبرنا

يا خسارة عمرنا بيعدي

ولقينا زمنا مغفلنا

بنلف في ١٠٠ مليون دايرة

قاطعين الصوت

ومراكب واقفة ومش سايرة

وعمرنا بيفوت

ونشوف احاسسنا بقت بايرة

بقى فيها جبروت

ليه كل ما نيجي يوم نفرح

يرعبنا الموت

أنا عمري سنين

مش فاكرة أنا منه غير كام يوم

مكتوب على وشي

المادة الخام أنا المظلوم

كلمة معلش

بقت كبسولة قبل النوم

وبنام والحزن اخدته في حضني

ياريتني بقوم

مش عارفة ليه أنا بعافر

في زمن ليه مقلوب

وبصبر نفسي كتير وقليل

وبقول مكتوب

كان مين بيهمه فراقي بدور

مين كان باقي

والطيبة سببها غبائي

ياريتني منها بتوب

وبنام م الجرح بلاقي سكاكين

بتقطعني

واشتكي للفرح يقول وأنا مالي

وإيه يعنى

لا حبيب ولا صاحب الكل معايا

بيودعني

بشتري بالغالي وببلاش

كله ليه بيبعني

أنا حتى في حلمي الناس كارهني

إني أعيش

والحظ معايا عاملي كفيف

وما بيشوفنيش

أنا راكبة في قطر بقاله سنين

وموصلنيش

واليوم اللي وصلت وهنزل دوري

ميجيش

عمالة ليه بشيل في هموم بالكدب

بقالي كتير

مش واخده أنا من جدعنتي أنا غير

قلة تقدير

الكل في وجعي بيعملوا

كذا مليون شير

معلش أنا طولت عليكوا

تصبحوا على خير