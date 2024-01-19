جومانا مراد: التمثيل مهنة شاقة والجمال مهم لأي فنانة

ياسر رشاد - القاهرة - حلت الفنانة جومانا مراد، ضيفة في أحد البرامج الشهيرة، والتي كشفت خلاله العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

قالت الفنانة السورية جومانا مراد، إنها تحب السينما كثيرًا، وتشعر بالمتعة الكبيرة خلال عملها الفنية.

واضافت جومانا مراد خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، مهنة التمثيل شاقة جدًا وممكن أن لا أرى أولادي لساعات طويلة تصل لـ 36 ساعة.. وبعد ما ارجع أجد نفسي بدخل المطبخ ".



جومانا مراد تتحدث عن طبيعة مهنة التمثيل

وواصلت جومانا :" التمثيل مهنة ذات طبيعة خاصة، والجمال مهم بالنسبة لأي ممثلة وبالطبع يساعد كثيرًا.. بحب اللهجات المختلفة، وأحب الخروج عن نفسي وأمام الكاميرا بتحول".