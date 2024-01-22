هكذا علق ويجز على سفر محمد صلاح للعلاج ومغادرته المنتخب أثناء بطولة كأس أفريقيا

ميرنا وليد - بيروت - سافر يوم أمس نجم منتخب مصر لكرة القدم ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح إلى إنجلترا لتلقي العلاج، ومغادرته الفريق وسط المنافسات التي يخوضها في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي، لدرجة ظهور وسم بعنوان "محمد صلاح فخر الهرب" .



ليأتي تعليق مغني الراب المصري ويجز عبر صفحته قائلاً ": "محمد صلاح حر نفسه. انا نفسي منتخب مصر ياخد الكاس باللي مستني الفرصة وعايز يلعب".

وأضاف: "ضغط الناس على الشخص عشان يغير مشاعره تجاه حاجة معينة مبيجيبش غير نتيجة عكسية. سيبوه براحته عشان ميمثلش علينا. يكون صريح احسن ما ينافقكوا عشان خايف من المجتمع".

وكان اتحاد كرة القدم المصري أعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر.