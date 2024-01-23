وصف نفسه بأنه يهودي طموح.. إيلون ماسك في جولة إعادة تأهيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردًا على الاتهامات بمعاداة السامية، قام إيلون ماسك في الأشهر الأخيرة بزيارة إسرائيل، واستضاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مصنع تيسلا في كاليفورنيا، وأصر مرارًا وتكرارًا على أنه لا يحمل أي عداء تجاه اليهود.

يوم الاثنين، انتقل بجولة التوبة إلى مستوى جديد، معلنًا أنه “يهودي طموح” بعد زيارة لمعسكر الموت النازي السابق أوشفيتز في جنوب بولندا، حيث أضاء شمعة في ذكرى ملايين اليهود الذين قتلوا في المحرقة.

أثار السيد ماسك، مالك X، منصة التواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم Twitter، الغضب – ونزوح جماعي للمعلنين – في تشرين الثاني (نوفمبر) عندما أيد منشورًا معاديًا للسامية على X باعتباره “الحقيقة الفعلية”. واتهم المنشور المجتمعات اليهودية بدفع “الكراهية ضد البيض” ودعم هجرة “جحافل الأقليات”.

وندد البيت الأبيض بالسيد ماسك بسبب “الترويج البغيض للكراهية العنصرية والمعادية للسامية”.

وسرعان ما اعتذر عن تدخله قائلاً: “قد يكون هذا أسوأ وأغبى منشور قمت به على الإطلاق”. وهو يسعى جاهداً منذ ذلك الحين لتهدئة الاحتجاج ووقف هروب المعلنين.

ولكن كفارته جاءت على فترات متقطعة. بعد اعتذاره عن إبداء الإعجاب بنظرية معادية للسامية حول تآمر اليهود لإضعاف السكان البيض، استخدم مقابلة مع أندرو روس سوركين من صحيفة نيويورك تايمز ليطلب من المعلنين غير السعداء أن يضيعوا في المصطلحات المبتذلة واتهمهم بمحاولة الابتزاز. له. كما هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد رابطة مكافحة التشهير، وهي مجموعة حقوقية اشتكت من تزايد معاداة السامية على X.

لقد عاد الآن إلى تقديم جانبه الأقل مشاكسة والأكثر تفهماً.

بعد زيارة إلى إسرائيل في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر)، قام خلالها بجولة في أحد الكيبوتزات حيث قُتل عشرات الأشخاص خلال هجوم حماس الإرهابي في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قام السيد ماسك يوم الاثنين بجولة في موقع ما كان في السابق معسكر اعتقال أوشفيتز مع رفاقه الثلاثة. -ابن عمره سنة. ورافقه الحاخام مناحيم مارغولين، رئيس ومؤسس الجمعية اليهودية الأوروبية.

وفي حديثه لاحقًا في مؤتمر حول معاداة السامية نظمته الجمعية في مدينة كراكوف البولندية القريبة، قال السيد ماسك إنه كان “ساذجًا إلى حد ما” بشأن المخاطر التي تشكلها المشاعر المعادية لليهود لأنه “في الدوائر التي أتحرك فيها، أرى لا معاداة السامية”.

قال: “ثلثا أصدقائي يهود”. “أنا يهودي بالارتباط. أنا يهودي طموح.

وأضاف أنه “لقد أذهلني” رؤية المتظاهرين في كليات النخبة الأمريكية يظهرون دعمهم لحماس من خلال ترديد شعارات ضد إسرائيل وحقها في الوجود. وقال: “في جامعات النخبة، من المفترض أن تكون مستنيرا، وليس رعاية الكراهية”.

ومع ذلك، في الوقت نفسه، كرر موقفه القديم – باعتباره “مؤيدًا لحرية التعبير المطلقة” – بأن الرقابة ليست وسيلة جيدة لمواجهة خطاب الكراهية، مشيرًا إلى أن أحد الأشياء الأولى التي قام بها هتلر بعد وصوله إلى السلطة في كان على ألمانيا في عام 1933 أن تقوم “بإغلاق الصحافة” وإسكات الأصوات الناقدة.

واجه السيد ماسك عاصفة من الانتقادات من رابطة مكافحة التشهير والجماعات اليهودية الأخرى في الولايات المتحدة التي تقول إنه سمح لـ X بأن تصبح أداة للكراهية المعادية للسامية منذ أن اشترى المنصة مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر 2022.

أ الدراسة في العام الماضي وجدت مجموعتان بريطانيتان أن عدد المنشورات “المعادية للسامية بشكل معقول” ارتفع بنسبة 105 بالمائة في الأشهر التي تلت سيطرة السيد ماسك على المنصة وتخفيف الضمانات ضد خطاب الكراهية. وقالت المجموعات في تقرير: “تقدم بياناتنا صورة واضحة: ارتفعت معاداة السامية على تويتر” بعد أن اشتراها السيد ماسك، و”بقيت عند مستوى مرتفع في الأشهر التي تلت ذلك”.

وحذر إيمانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي السابق الذي حضر مؤتمر كراكوف، من أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت في نشر معاداة السامية تحت ستار انتقاد إسرائيل، وخاصة هجومها العسكري على غزة، الذي قُتل فيه حوالي 25 ألف فلسطيني. ووصف معاداة السامية بأنها “كراهية لليهود وكراهية لإسرائيل”، وقال فالس إن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب الآن دورًا خطيرًا بشكل خاص. وأضاف: “هنا ستدور المعركة الرئيسية”.

عرض فيديو قبل اعتلاء السيد ماسك المنصة في كراكوف للإجابة على أسئلة المعلق اليميني بن شابيرو، قدم وسائل التواصل الاجتماعي كقوة من أجل الخير، كان من الممكن، لو كانت موجودة في الثلاثينيات، أن تقلل من حجم الهولوكوست من خلال التنبيه يهود أوروبا إلى معسكرات الموت التابعة لهتلر والسماح لهم بالفرار قبل فوات الأوان.

قال السيد ماسك إنه شاهد فيلمًا من أوشفيتز، التي حررها الجيش السوفيتي في يناير 1945، “لكنه يضربك كثيرًا في القلب عندما تراه شخصيًا. ومازلت أستوعب مأساة ما حدث».