فضيحة تهز مسلسل “الشجاع”.. طرد ممثل شهير وحذف مشاهده بالكامل 

دبي - فريق التحرير: أُبعد الممثل التركي فيرات تانيش عن طاقم مسلسل “الشجاع”، عقب موجة واسعة من الانتقادات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ارتباط اسمه مؤخرًا بقضية عنف أثارت جدلًا كبيرًا.

وكان فيرات تانيش قد انضم إلى المسلسل في الحلقة الثالثة، مجسدًا شخصية “ميران”، وهو العدو الذي يعود من سنوات طفولة شخصية “سارب”، إلا أن مشاركته لم تمر مرور الكرام، إذ واجه اعتراضات حادة فور الإعلان عن ظهوره ضمن العمل.

وبحسب ما تداولته وسائل إعلام تركية، فإن قرار الاستبعاد جاء بعد ردود فعل الجمهور، وسط حديث عن أن إدارة قناة Show TV اتخذت موقفًا واضحًا بعدم التعاون مع الوجوه المثيرة للجدل والتي قد تُعد “نموذجًا سيئًا” على الشاشة.

وفي هذا السياق، أصدرت شركة الإنتاج OGM Pictures بيانًا رسميًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع الممثل بطريقة ودية، وجاء في البيان:

“نود إعلامكم أننا أنهينا مناقشاتنا المتعلقة بالمشروع مع الفنان العزيز فيرات تانيش، والذي كنا نؤمن بأنه سيضيف قيمة كبيرة لشخصية ميران، وذلك ضمن إطار من التفاهم المتبادل، وبناءً على البرنامج الحالي والظروف التقنية المتاحة.”

كما كشفت المصادر أن جميع مشاهد فيرات تانيش تم حذفها بالكامل من المسلسل، فيما لم يُحسم بعد مصير الشخصية التي كان من المفترض أن يؤديها، وما إذا كانت ستُكتب خارج الأحداث أو سيتم اختيار ممثل آخر لتجسيدها.

ويُذكر أن فيرات تانيش يرتبط بعلاقة عاطفية مع مخرجة المسلسل زينب غوناي، ما جعل الخبر يتصدر الاهتمام أكثر ويثير تفاعلًا واسعًا في الأوساط الفنية.