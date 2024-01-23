تركي آل الشيخ عن صورته مع كوكبة من نجوم الفن: "للتاريخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على الصورة التي جمعته مع كوكبة من نجوم الفن بالوطن العربي، بعد حفل توزيع جوائز "joy awards".

ونشر "آل الشيخ"، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "للتاريخ".

وظهر تركي آل الشيخ في الصورة مع النجوم أحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي وإسعاد يونس وكريم عبد العزيز وأحمد عز وكريم محمود عبد العزيز وآسر ياسين ونجوم آخرين.

وشهدت الرياض، السبت الماضي حفلا ضخما لتوزيع جوائز "joy awards" بالرياض في المملكة العربية السعودية، بحضور نجوم الوطن العربي والعالم.

وشهد الحفل تواجد عدد كبير من النجوم العرب، وكذلك المصريين، بينهم: نانسي عجرم، نيكول سابا، محمد إمام، كارمن بصيبص، جمال سليمان، يوسف الشريف، أشرف زكي، إلهام شاهين، روجينا، آيتن عامر، طارق الإبياري، محمد ثروت، ميرهان حسين، منى ثروت، عبدالله السدحان، لبلبة، أكرم حسني، درة، يسرا، تيم حسن، وفاء الكيلاني، إسعاد يونس، رامي إمام، ياسمين صبري، ميمي جمال، عمرو يوسف، منى زكي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أحمد حلمي.

كما شهد الحفل ظهور نجاة الصغيرة وكان بمثابة مفاجأة كبيرة لكل محبيها، وظهرت على مسرح بكر الشدي، لتقدم أغنيتها الشهيرة "عيون القلب" وسط ترحيب وتصفيق حار من كل الحضور، وذلك بعد عرض فيديو يضم شهادات عنها وصورا من مسيرتها الفنية المميزة.

وصعد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه على المسرح لتكريمها، وسط ترديد حضور الحفل "وحشتنيا قوي".