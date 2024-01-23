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بالصور- روان بن حسين تمارس التمارين الرياضية وتستعرض رشاقتها وجمالها في الجيم

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين مقطع فيديو عبر حسابها الخاص مع متابعيها، ظهرت فيه من داخل الجيم أثناء ممارسة ، وظهرت روان بلوك رياضي إرتدت فيه كروب توب باللون الأبيض مع سروال رياضي ضيق باللون الأسود، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وإستعرضت رشاقتها من خلال هذا اللوك فمن المعروف أن روان دائماً ما تهتم برشاقة جسمها.


وكانت تألقت روان بن حسين بإطلالتها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بلوك أنيق جداً إرتدت فيه فستان قصير وضيق اللون الأسود ذات أكمام طويلة وزين على طوله بالورود السوداء، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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