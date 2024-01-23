بالصور- روان بن حسين تمارس التمارين الرياضية وتستعرض رشاقتها وجمالها في الجيم

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة الكويتية روان بن حسين مقطع فيديو عبر حسابها الخاص مع متابعيها، ظهرت فيه من داخل الجيم أثناء ممارسة الرياضة، وظهرت روان بلوك رياضي إرتدت فيه كروب توب باللون الأبيض مع سروال رياضي ضيق باللون الأسود، و ربطت شعرها على شكل ذيل الحصان، وإستعرضت رشاقتها من خلال هذا اللوك فمن المعروف أن روان دائماً ما تهتم برشاقة جسمها.
وكانت تألقت روان بن حسين بإطلالتها على الجمهور من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وخطفت الأنظار بلوك أنيق جداً إرتدت فيه فستان قصير وضيق اللون الأسود ذات أكمام طويلة وزين على طوله بالورود السوداء، وربطت شعرها على شكل كعكة مع مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.
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