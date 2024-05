المؤتمر العام لـ "الألكسو" يُشيد بمبادرة المملكة: "الموهوبون العرب"

الدمام - شريف احمد - اختتمت في جدة أمس، أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الذي تترأس المملكة دورته الـ 27 من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من 22 دولة عربية.وفي كلمة لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ألقاها نيابة عنه وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، يوسف بن عبدالله البنيان، عبر فيها عن تقديره لمبادرة "الموهوبون العرب"، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ودورها في إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في العالم العربي للعام الثالث على التوالي. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)