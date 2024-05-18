شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العام لـ "الألكسو" يُشيد بمبادرة المملكة: "الموهوبون العرب" والان نبدء بالتفاصيل



وفي كلمة لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ألقاها نيابة عنه وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، يوسف بن عبدالله البنيان، عبر فيها عن تقديره لمبادرة "الموهوبون العرب"، التي أطلقتها المملكة العربية بـ9 تصانيف مختلفة.. " تعليم جازان" يتصدر مبادرة "الموهوبون العرب"#اليوم @MOE_JZN

للتفاصيل..https://t.co/UDPh07491F pic.twitter.com/hdQBOtuHvP — صحيفة اليوم (@alyaum) April 18, 2024 الدمام - شريف احمد - اختتمت في جدة أمس، أعمال المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الذي تترأس المملكة دورته الـ 27 من خلال اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بمشاركة أصحاب المعالي الوزراء رؤساء اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم من 22 دولة عربية.وفي كلمة لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ألقاها نيابة عنه وزير التعليم نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، يوسف بن عبدالله البنيان، عبر فيها عن تقديره لمبادرة "الموهوبون العرب"، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، وبالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، ودورها في إيجاد بيئة محفزة للموهبة والإبداع في العالم العربي للعام الثالث على التوالي. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الموهوبون العرب

وتأتي مبادرة "الموهوبون العرب" انطلاقًا من حرص المملكة على نقل تجربتها الرائدة في اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين للعالم العربي، ودعم الشباب العربي لاستثمار طاقاته وقدراته.

وذلك من خلال تطوير مقياس خاص بهدف اكتشاف الموهوبين والمبدعين في العالم العربي، بما يتواءم مع البيئة والثقافة العربية المتنوعة، الذي يعتمد على منهجية علمية، ترتكز على أفضل الممارسات التربوية العالمية.

إضافة إلى رعاية الطلبة المكتشفين من خلال العديد من البرامج النوعية حضورياً داخل المملكة أو عن بعد وبشكل مجاني.

ويعد اجتماع المؤتمر العام من الأحداث الثقافية المهمة في العالم العربي، وتنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، وتستضيفه الدول الأعضاء مرّة كل سنتين، لتعزيز العمل المشترك بين الدول العربية في المجالات الثقافية المختلفة.