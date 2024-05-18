شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن.. 48 مشروعًا هندسيًا مبتكرًا في معرض "مشاريع التخرج" والان نبدء بالتفاصيل

إنجاز طلابي

الدمام - شريف احمد - شهدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة في كلية الهندسة، افتتاح معرض ”مشاريع التخرج السنوي“ بمشاركة مميزة من 48 مشروعًا هندسيًا نوعيًا في مختلف التخصصات.وحضر المعرض نائب رئيس الجامعة للبحث العملي والابتكار أ. د. فهد الحربي، وعميد كلية الهندسة د. مراد الثبيتي، ووكيلة الكلية للشؤون الأكاديمية ورئيسة لجنة المعرض د. جواهر الغامدي، إلى جانب لفيف من أعضاء هيئة التدريس وممثلي الشركات الوطنية والأجنبية.وأكد نائب رئيس الجامعة للبحث العملي والابتكار أ. د. فهد الحربي، على تميز مشاريع التخرج لطلاب وطالبات كلية الهندسة، والتي عالجت مشكلات حقيقية تهم المجتمع، مُستلهمة من احتياجاته المتنوعة.وأشار إلى خضوع هذه المشاريع لتحكيم دقيق من قبل خبراء مختصين في مجالات الهندسة والصناعة، ما يعكس جودة العمل المبذول ويضمن قيمة مضافة للمشاريع المعروضة.وأعرب عميد كلية الهندسة د. مراد الثبيتي عن فخره بتنوع المشاريع المقدمة، والتي شملت مجالات الهندسة الطبية الحيوية، وهندسة الطاقة، وهندسة التشييد، وهندسة البيئة، وهندسة النقل والمرور.أوضحت وكيلة الكلية للشؤون الأكاديمية ورئيسة لجنة المعرض د. جواهر الغامدي أن هذا المعرض يُمثل احتفالًا بإنجازعام كامل من العمل الجاد لطلاب السنة الخامسة في كلية الهندسة.وأشارت إلى أن المشاريع المعروضة تُجسد نماذج أولية لمشاريع ابتكارية واعدة، تُمثل نواة لِمشاريع رائدة في المستقبل.وذكرت أن معهد الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يُساهم في دعم هذه المشاريع وتحويلها إلى واقع ملموس.