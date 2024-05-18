طريقة عمل كيكة الأناناس في المنزل بخطوات سهلة.. «وصفة جديدة لأطفالك»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كيكة الأناناس هي من أشهر حلويات المطبخ اللبناني، وتتميز بمذاق شهي ولذيذ، كما تعتبر من الحلوى سريعة التحضير في المنزل، إذ يمكن للأمهات إعدادها لأطفالهن بسهولة وبمكونات متوفرة في كل بيت.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كيك الأناناس بخطوات سهلة وفي وقت لا يتعدى 20 دقيقة خلال برنامجها «على قد الإيد»، عبر قناة «سي بي سي سفرة»، نستعرضها كالتالي:

طريقة عمل كيكة الأناناس

مقادير كيكة الأناناس:

‏- 2 كوب دقيق.

‏- 1 كوب سكر.

‏- ½ كوب زيت.

‏- ½ كوب حليب.

‏- بيضتان.

‏- 1 معلقة كبيرة فانيليا.

‏- 2 معلقة صغيرة بيكينج باودر.

‏- ½ معلقة صغيرة بيكينج صودا.

مقادير الحشو

‏- 1 علبة أناناس مصفاه.

‏- ½ كوب عصير أناناس.

‏- ¼ كوب سكر.

‏- ¼ كوب زبدة لينة.

طريقة تحضير كيكة الأناناس