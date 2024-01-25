شاهد بدور البراهيم تصدم متابعيها بوجه نحيف وغريب في أحدث ظهور

ظهرت مشهورة سناب شات “بدور البراهيم” في مقطع فيديو، بوجه نحيف للغاية، حيث بدا عظام وجنتيها بارزة.
وفي المقطع، ظهرت “البراهيم” وهي تضع مستحضرات التجميل على وجهها، وقالت: “أشعر أن كل ما فعلته في وجهي قد اختفى، لقد نحفت، ولا أعرف السبب، بالرغم من أنني كنت أتناول الطعام في الأيام الأخيرة”.
وأثار المقطع حالة من الجدل والتفاعل بين متابعي “البراهيم” على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى بعضهم صدمته من شكلها الجديد، بينما أعرب آخرون عن قلقهم عليها.
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