بالفيديو - باسم ياخور يروج لشخصيته في مسلسله الجديد " The Board "

ميرنا وليد - بيروت - شوَّق الممثل السوري باسم ياخور متابعيه لشخصيته التي سيؤديها في مسلسله الجديد" The Board "، والمقرر عرضه في الأول من شهر فبراير/شباط المقبل .



ونشر ياخور عبر حسابه فيديو يكشف فيه أنه سيلعب شخصية رجل الأعمال الناجح "رابح فرنجي".

وأشار ياخور إلى أن اسمه يرتبط بشخصيته، إذ يمكن سماعه يقول: أنا رابح فرنجي وماخد من اسمي نصيب، لما أدخل بقصة بكون قدامي خيار واحد بس وهو إني أربح.

يتناول مسلسل "البورد" قصة حياة رجال أعمال ضمن إطار من الغموض، حيث كتب مخرج العمل هوزان عكو في وصفه: الأشياء اللي منسمع فيها، وما منعرفها، هي غالبا الأشياء اللي بتتحكم بمصيرنا. هذا هو البورد.