بالفيديو - هيفا وهبي تطرح الفيديو كليب الخاص بأغنية " وصلتها "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الفيديو كليب الخاص، لأغنيتها الجديدة التي طرحتها مؤخراً "وصلتها" ونشرت هيفا عبر حسابها فيديو، وعلقت قائلة : " الآن عرفت كم هي عزيزة "ووصلتها" على قلبك، فيديو كليب "وصلتلها" الآن على قناتي الرسمية اللينك بالبايو".



وتخطت أغنية "وصلتلها" للفنانة اللبنانية هيفا وهبي، الـ 8 مليون و500 ألف مشاهدة، على قناتها الخاصة على يوتيوب، وذلك بعد أيام قليلة على طرحها.

أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

وكانت نشرت هيفا وهبي مقطع فيديو، شوقت من خلاله متابعيها لفيديو كليب أغنيتها الجديدة "وصلتلها"، وشاركت هيفا متابعيها مؤخرا، مقطعاً من الكليب الجديد، وظهرت فيه وهي تقول: "أنا ولا مرة فكرت إنو حتى نترك بعض... أنا صار لازم فل".

