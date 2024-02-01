“مبسوطة”.. هنا الزاهد تتحدث لأول مرة عن طلاقها من أحمد فهمي فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الخميس 1 فبراير 2024 12:48 صباحاً - تحدثت الفنانة هنا الزاهد عن علاقتها بالفنان أحمد فهمي بعد الانفصال الذي حدث قبل أشهر، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي ضغينة بينهما حيث مازالا أصدقاء.

هنا الزاهد تتحدث عن طلاقها من أحمد فهمي

وأشارت هنا الزاهد خلال حلولها ضيفة مع لينة الطهطاوي عبر برنامج “كلاكيت” عبر إذاعة “نجوم إف إم”، إلى أن الحياة مليئة بالتقلبات وليس بالضرورة أن أي شخصين كانا سويا ثم قررا الانفصال أن ينشأ بينهما مشاكل.

وأضافت هنا الزاهد: “مش لازم أي اثنين كانا معا وقررا الانفصال أن يكون بينهما مشاكل، وبالنهاية نحن كنا أصدقاء منذ البداية وبيننا عشرة كبيرة وبيننا كل الاحترام وهو شخص محترم جدًا”.

وقالت: “أحمد فهمي الآن صديق وزميل وله كل الاحترام وهو عِشرة كبيرة لكن الحياة مش كلها هتمشي زي ما إحنا عايزين، وهناك أمور تضطري من خلالها أن تري أن النصيب توقف هنا، لكن الحياة تستمر”.

وأكدت النجمة: “في البداية كان الأمر صعب لكن في النهاية الحياة تستمر ولا بد أن نكملها والحمد لله أنا مبسوطة وهو مبسوط وإحنا مازلنا أصدقاء فالحياة قصيرة جدا ولازم تشوفي حياتك وهو يشوف حياته، ولا يوجد ضغينة بيننا”.

طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

يذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسميا عن أحمد فهمي بـStory عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: “الحمد الله تم الانفصال بينين وبين أحمد بعد 4 سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

قصة حب هنا الزاهد وأحمد فهمي

وظلت قصة حب أحمد فهمى وهنا الزاهد واحدة من قصص حب الوسط الفنى الجميلة والتى كانت حديث السوشيال ميديا وأطلق عليها أحمد فهمي قصة «حب اللقاءات الثلاثة»، والتي بدأت كما روى الثنائي مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج “صاحبة السعادة”، حيث اللقاء الأول الذي جمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، كان في أحد العروض الخاصة بفيلم سينمائي.

وكان أحمد فهمي يرتدي نظارة شمس ليلا، مما دفع هنا الزاهد لتوقيفه وسؤاله عن سبب ارتداء نظارة شمس مساء، ليرد عليها “فهمي” أنها محاولة منه للفت الأنظار، قائلا: «كنت عايز أعمل نمرة»، ليبدأ يثير اهتمامها.

وكان اللقاء الثاني الذي جمع بينهما في أحد الكافيهات، وكان برفقة نجمي مسرح مصر علي ربيع وكريم عفيفي، وبدأ بينهما الكلام حتى أن الفنانة هنا الزاهد أنشأت له حسابا على موقع الصور الشهير انستجرام، واستمر بينهما الإعجاب المتبادل، ليأتي اللقاء الثالث وتبدأ معه قصة الحب تكتمل ملامحها، وذك بعدما عزمها الفنان أحمد فهمي على الغذاء في أحد الأماكن العامة، قائلا: «المطعم كان جنبه معرض عربيات ولقيت هنا بتاخد رأي في العربية اللي عايزة تشتريها.. ومن هنا بقى بدأت قصة الحب».

بدأت قصة الحب بين الثنائي تصبح واحدة من أجمل قصص الحب داخل الوسط الفني والتي تحظى بمتابعة كبيرة من جمهور الثنائي، الذي كان يتساءل عن موعد زفافهما

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