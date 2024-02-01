أحمد شيبة ومصطفى حجاج يغنيان فى فرح ابنة عصام كاريكا بحضور تامر حسنى.. فيديو وصور

كما حضر حفل الزفاف كل النجمة يسرا والفنان أحمد آدم والفنانة دينا والمطربة بوسي. وكان أول الحاضرين الفنان دياب والملحن وليد سعد والفنان خالد الأمير والفنان إسماعيل فرغلي، ود. ياسر أيوب، والإعلامي أحمد شوبير، ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان أحمد عصام.

محمد يوسف

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