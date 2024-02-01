فن ومشاهير

أحمد شيبة ومصطفى حجاج يغنيان فى فرح ابنة عصام كاريكا بحضور تامر حسنى.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا النجمان أحمد شيبة ومصطفى حجاج حفل زفاف نجلة الفنان عصام كاريكا، وسط أجواء من البهجة بحضور عدد كبير من المشاهير على رأسهم النجم تامر حسنى، ولاعبي النادى الأهلي السابقين خالد بيبو ومحمد فاروق، والمخرج وشريف باهر وتامر بجاتو، والملحن عزيز الشافعى والشاعر تامر حسين والإعلامي تامر أمين والمنتج حازم شفيق. 

 

 

كما حضر حفل الزفاف كل النجمة يسرا والفنان أحمد آدم والفنانة دينا والمطربة بوسي. وكان أول الحاضرين الفنان دياب والملحن وليد سعد والفنان خالد الأمير والفنان إسماعيل فرغلي، ود. ياسر أيوب، والإعلامي أحمد شوبير، ومهندسا الصوت أحمد ومحمد جودة، ورئيس هيئة استاد القاهرة وليد عبد الوهاب، والمنتج أحمد عبد العاطي والفنان أحمد عصام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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