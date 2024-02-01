شكرا لقرائتكم خبر عن بين السطور الحلقة 4.. أحمد فهمى يشك فى صبا مبارك وناردين فرج تشعر بالغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on أحداثا مختلفة، حيث تلقت هند سالم مكالمة من أحد الاشخاص ليبلغها أن والدتها فى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة، ولكنها تركتها فى المستشفى لتسافر إلى الواحات لتصوير حلقة جديدة مع جيمى أندرسون، بعدما كلفتها القناة بعمل حوار معه مجددا.

وشهدت الحلقة أيضا شك ناردين فرج فى زوجها محمد علاء - جيمى أندرسون، أن هناك علاقة قديمة مع هند سالم صبا مبارك، عندما شاهدته يجلس معها فى السيارة وتراجعت حتى لا يراها زوجها أو هند.

وعلى جانب آخر نجد حاتم عز الدين - أحمد حاتم يتابع حوار زوجته الإعلامية هند سالم مع جيمى أندرسون على يوتيوب، لتظهر عليه ملامح الشك والغيرة بسبب طريقة حوارها معه.

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.