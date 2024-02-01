"مستقبل الألعاب الإلكترونية" لمحمد رايدن يشارك بمعرض الكتاب 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يشارك المؤلف محمد رايدن بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤ بكتاب "مستقبل الألعاب الإلكترونية في مصر" الصادر عن دار نشر الهرم للثقافة والفنون.

وقال رايدن، في تصريحاته، إن الألعاب الإلكترونية أصبحت التطور الطبيعي للذكاء الاصطناعي، وتقام سنويا مسابقات عالمية يشارك فيها الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية والذي حقق الكثير من الانتصارات.

وتابع، أن الكتاب يتكون من ٣ فصول، الأول يتكون من تاريخ الألعاب الإلكترونية وبدايتها الحقيقية في نهاية القرن الماضي، وكيف تطورت بشكل سريع خلال العقدين الاخيريين.

وأضاف، أن الفصل الثاني يتناول أبرز المسابقات العالمية والاختبارات التي يمر بها اللاعبين، موضحا أن الفصل الأخير هو عرض لأبرز اللاعبين العالميين والمصريين.