ميرنا وليد - بيروت - تتداول رواد الإنترنت مقطع فيديو، لأبطال مسلسل الخائن من كواليس تصوير مسلسل "الخائن".

وظهر في مقطع الفيديو الفنان الشاب السوري عزام الشعبان، الذي يؤدي دور "كنان الزين" في مسلسل الخائن"، إلى جانب الممثلة السورية مرام علي.

كما ظهر الشعبان في مقطع الفيديو وهو يغني لمرام العلي أغنية "خلصت الحكاية" للفنان اللبناني آدم، لتتفاعل مرام مع الأغنة بطريقة عفوية.

وتفاعل عدد كبير من رواد الإنترنت مع مقطع الفيديو، وأعربوا عن إعجابهم بصوت وموهبة الفنان الشاب، كما أعربوا عن محبتهم الكبيرة لمرام علي، وأبدوا رأيهم بآداء عزام ومرام في مسلسل "الخائن".

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- "كنان الزين" يغني لـ "تيا" أغنية "خلصت الحكاية" في كواليس تصوير مسلسل "الخائن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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