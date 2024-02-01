ظافر العابدين يكشف كواليس مشاركته في “ أنف وصلاث عيون"

ياسر رشاد - القاهرة - يكشف الفنان ظافر العابدين، كواليس فيلمه الجديد أنف وثلاث عيون، كما يتحدث عن مشواره الفني وحياته الشخصية، وذلك خلال استضافته في برنامجها عيشها على محطة راديو إنرجي يوم الأحد المقبل .

يتحدث ظافر العابدين في برنامج عيشها بإنرجي مع وائل منصور ومنة عامر من ٤ ل ٦ مساءا عن أسرار وتفاصيل يكشفها عن حياتها لأول مرة.



يعيش ظافر العابدين حالة من النشاط الفني والسينمائي مؤخرا بعد عرض فيلمه " أنف وثلاث عيون" في مصر والدول العربية وهو تجربة مميزة من إخراج أمير رمسيس.



العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

آخر أعمال ظافر العابدين



كما عرض له أيضا مؤخرا فيلم " إلى ابني" في دور العرض السعودية وهو من تأليفه وإخراجه ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم براهيم الحساوي، سمر شيشة، وآدم زهر وغيرهم.