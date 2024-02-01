شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الكبار.. بعد كاظم الساهر ميادة الحناوي تغني "أحبني كما أنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الوسط الغنائى عودة كبار نجوم الطرب، بدأ بعودة النجم الكبير كاظم الساهربطرحه أغنية يا وفية على أن يطرح ألبومه الكامل في عيد الحب بعد غياب، ومن جديد تعود المطربة ميادة الحناوى وتطرح أغنيتها الجديدة "أحبني كما أنا" من كلمات الشاعر نزار قباني، وألحان الموسيقار طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وإشراف خالد أبو منذر، وصورت ميادة الأغنية على طريقة الفيديو كليب في دبي من إخراج عماد باسيل، وتتمحور قصة الكليب حول المشاعر والأحاسيس الرقيقة بين المحبين، أشبه بقصة رومانسية قصيرة.

ميادة الحناوي كشفت خلال بيان صحفى عن تفاؤلها بأغنيتها "أحبني كما أنا" التي تحمل فكرة بديعة ورؤية فنية متميزة ، مؤكدة أن تقديم أغنية من ألحان الموسيقار طلال وكلمات الشاعر نزار قباني له طعم مختلف مليء بالإبداع الفني ، مؤكدة شعورها بالفخر لهذا التعاون الاستثنائي، مؤكدة حماسها الشديد لتقديم الأفضل من خلال هذه التجربة الرائعة.

وأضافت ميادة الحناوى:" كان لي الشرف وبالغ السعادة والإمتنان بكل هذا الإهتمام الكبير من الموسيقار طلال الذي حرص على تقديم عمل فني بديع كالعادة، وكلنا نعلم ان أعماله تعكس عالمه الموسيقي الخاص، واهتمامه بكل تفاصيل العمل، ومن كل قلبي أقول له شكراً على هذا التعاون المثمر، من خلال رؤية فنية متنوعة وأسلوب متطور في عالم الموسيقى والغناء العربي، وكلمات المبدع الراحل نزار قباني، أغنية عامرة بالغناء والطرب والإحساس.

وفي النهاية راهنت ميادة الحناوي على أغنياتها الجديدة وفيديو كليب "أحبني كما أنا"، وكشفت لنا عن سعادتها بهذا العمل، وتقدمت بالتحية إلى جميع الذين شاركوا بهذا العمل، وتمنت أن تنال الأغنية والفيديو كليب إعجاب الجمهور.



ميادة الحناوي