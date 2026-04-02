ترامب لرويترز: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب لرويترز في مقابلة، اليوم ‌الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب من إيران "بسرعة كبيرة" وقد تعود لشن "ضربات محددة" ​إذا لزم الأمر.

وأشار ترامب في ​المقابلة، قبل ساعات من خطاب ⁠من المقرر أن يلقيه للأمة، ​إلى أنه سيعبر في الخطاب عن ​استيائه من حلف شمال الأطلسي بسبب ما يعتبره عدم دعم من الحلف لأهداف ​الولايات المتحدة في إيران.

وأضاف ​أنه يدرس "بجدية" انسحاب واشنطن من الحلف.

وردا على ‌سؤال ⁠حول الموعد الذي ستعتبر فيه الولايات المتحدة الحرب على إيران منتهية، قال ترامب "لا أستطيع أن أحدد ​بدقة... سننسحب ​بسرعة ⁠كبيرة".

وذكر ترامب أن التحرك الأمريكي أدى إلى ضمان ​عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وقال "لن ​يمتلكوا ⁠سلاحا نوويا لأنهم غير قادرين على ذلك الآن، وبعد ذلك ⁠سأنسحب، ​وسأصطحب الجميع معي، وإذا ​تطلب الأمر فسنعود لتنفيذ هجمات محددة".

