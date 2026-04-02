ترامب لرويترز: سنخرج من إيران سريعا ونعود إذا لزم الأمر

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز في مقابلة، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستنسحب من إيران "بسرعة كبيرة" وقد تعود لشن "ضربات محددة" إذا لزم الأمر.
وأشار ترامب في المقابلة، قبل ساعات من خطاب من المقرر أن يلقيه للأمة، إلى أنه سيعبر في الخطاب عن استيائه من حلف شمال الأطلسي بسبب ما يعتبره عدم دعم من الحلف لأهداف الولايات المتحدة في إيران.
وأضاف أنه يدرس "بجدية" انسحاب واشنطن من الحلف.
وردا على سؤال حول الموعد الذي ستعتبر فيه الولايات المتحدة الحرب على إيران منتهية، قال ترامب "لا أستطيع أن أحدد بدقة... سننسحب بسرعة كبيرة".
وذكر ترامب أن التحرك الأمريكي أدى إلى ضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا.
وقال "لن يمتلكوا سلاحا نوويا لأنهم غير قادرين على ذلك الآن، وبعد ذلك سأنسحب، وسأصطحب الجميع معي، وإذا تطلب الأمر فسنعود لتنفيذ هجمات محددة".