تكنولوجيا: تسريب ألوان هاتف Motorola Razr 70

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تسربت مواصفات هاتف Motorola Razr 70 بعد اعتماده في TENAA بالصين في وقت سابق من هذا الشهر، واليوم كشف تسريب جديد عن مزيد من التفاصيل حوله. من المتوقع أن يُطلق الهاتف بثلاثة ألوان: الأخضر والفضي والوردي.

يتميز إصدار اللون الفضي بملمس يشبه القماش، بينما يشبه اللون الأخضر ألياف الكربون، أما الإصدار الوردي فيمتلك لمسة مختلفة تمامًا، حسب مصدر التسريب، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

يأتي Razr 70 بشاشة داخلية قابلة للطي OLED قياس 6.9 بوصة بدقة 1080×2640، وشاشة غطاء OLED قياس 3.63 بوصة بدقة 1056×1066، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 18 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x، ومستشعر بصمة جانبي، وبطارية 4500 مللي أمبير. يبلغ سمك الهاتف 7.2 ملم عند فتحه ويزن 188 جرامًا.

من المتوقع أن يصل Razr 70 قريبًا إلى الأسواق جنبًا إلى جنب مع Razr 70 Ultra، الذي تسربت صوره ثلاثية الأبعاد مؤخرًا. نظرًا لأن الطرازين السابقين، Razr 60 وRazr 60 Ultra، أُطلقا في أبريل من العام الماضي، فمن المرجح أن يشهد الإعلان الرسمي عن عائلة Razr 70 خلال هذا الشهر.

