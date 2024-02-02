بشري بعد تكريمها بملتقي الإبداع .. "الفرحة ستظل منقوصة"

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة بشري، على توجيه الشكر للقائمين على ملتقى الإبداع والتميز العربي بعد تكريمها، في الحفل الذي أقيم مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

بشري

حيث نشرت بشرى عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام" صورا لها من التكريم وعلقت قائلة: "بكل تواضع وامتنان أشكر ملتقى الإبداع والتميز العربي على هذه الجائزة وهذا التكريم".

بشري

وأضافت: "كل التقدير لوزارة الثقافة والجامعة العربية وكل رعاة هذا الملتقى الذي يجمع كوكبة من النجوم والزملاء من مصر والوطن العربي".

واختتمت: "الفرحة ستظل منقوصة وغير مكتملة بل ومسلوبة طالما أن هناك أطفالًا وأمهات وشيوخًا ما زالوا يواجهون بلا رحمة الحرب بقسوتها وطالما الإنسانية ما زالت مشلولة".

وكانت استأنفت الفنانة بشري تصوير دورها فى أحدث مسلسلاتها "طبيبة شرعية" بقيادة المخرج شادى أبوشادي، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم نضال الشافعى ومروة عبدالمنعم، وذلك فور عودتها من الإمارات، خاصة أنها سافرت رفقة نجوم أحدث أعمالها السينمائية فيلم "أولاد حريم كريم" لحضور العرض الخاص للفيلم مع الجمهور.

وكانت حرصت الفنانة بشرى على الرد بشأن انتقادات الناقد الفني طارق الشناوي للفنان مصطفى قمر وفريق عمل أسرة فيلم "أولاد حريم كريم".



قالت خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه فاطمة مصطفى على الراديو 9090: "الناقد شغلته ينقد ولكن فيما يتعلق بالإضاءة والتصوير والمونتاج والنص وأداء الممثلين وانطباعه عن الوجوه الشابة، ولكن هذا لم يحدث حيث ذهب طارق الشناوي في إبداء رأيه بشكل غير مهني بعيدًا عن العمل، والنقد وُجه لمصطفى قمر كمطرب وليس كتمثيل".

أضافت: "طارق الشناوي ومصطفى قمر جانبهما الصواب في طرح وجهة النظر، والعاطفة تغلبت على مصطفى لأن مينفعش يتهاجم نجم كبير عنده 35 سنة من التاريخ الفني والغنائي واختزال مشواره العريض وتغافل جماهيريته الكبيرة، وتجاهل فريق العمل، وأنا بالنسبة لي طارق الشناوي لم ينقد العمل حتى الآن".

تابعت: "مصطفى قمر رد على طارق الشناوي لأنه وجد في الكلام شخصنة ومحدش له الحق إنه يهاجم أو يشتم إنسان لأ طبعًا هو في الآخر مواطن وفيه قانون، أنا بالنسبة لي لو حد شتمني هعمله محضر في القسم ومش هرد عليه على السوشيال ميديا، مصطفى قمر اضطر يرد بشكل شخصي خاصة إن تم الهجوم عليه كمطرب".

أكدت: "أنا معنديش نية للتدخل بين طارق الشناوي ومصطفى قمر لإنهاء الخلاف بينهما، أنا بيني وبين طارق الشناوي ود كبير واحترام متبادل وإحنا أعضاء في لجان سينمائية داخل وخارج مصر، ولكن أنا ضد مهاجمة نجم كبير زي مصطفى قمر".



كان حرص الفنان مصطفى قمر على التعليق بشأن هجوم الناقد طارق الشناوي عليه وعلى فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم” الذي يعرض حاليًا فى السينمات.

قال مصطفى قمر: الشناوي اعتاد مهاجمة أكبر وأهم الرموز في كل المجالات، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، والنجم محمد منير، والزعيم عادل إمام وغيرهم ممن كانوا هدفًا لانتقاداته على مر السنين.

أضاف مصطفي قمر أن الذين يدافعون عن الشناوي، ينتهجون نفس أساليبه التي لا تمت إلى النقد الفني بصلة مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيلجأ للقانون ليسترد حقه الأدبي.

وصف طارق الشناوي فيلم "أولاد حريم كريم" الذي يعرض في دور العرض حاليًا، بأنه أحد أسوأ الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وهو ما دفع قمر لمهاجمة الشناوي بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفنان مصطفى قمر، إنه منذ عامين سابقين، كان هناك اقتراح حول تقديم جزء ثاني من فيلم «حريم كريم»، وسيكون اسمه «أولاد حريم كريم»، مشيرًا إلى أنه لم يكن أحد يصدق هذا الأمر، وبالفعل تم كتابة سيناريو الفيلم، ومن المقرر عرضه في آخر أغسطس الجاري.



أضاف مصطفى قمر خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة، أن فيلم «اولاد حريم كريم»، سيكون فيه 4 أغانٍ من ألحانه، وهناك أغنية دعائية للفيلم غير موجودة في الفيلم.

أولاد حريم كريم

وأشار قمر إلى أنه سيتعاون مع الفنان حمزة نمرة في عمل غنائي قريبًا قائلًا: «انا كلمت حمزة عشان اباركله على البومه الاخير، وقولتله يلا نقعد، وحاسس اننا بنقدم اغاني شبه بعض وممكن نقدم حاجة كويسة بينا في الفترة الجاية».



أوضح مصطفى قمر، أنه لم يشعر بأنه عجوز على الإطلاق، بل يشعر دائمًا أنه في عمر العشرين، ولكن عندما يسمع طريقة كلام أبنائه يشعر أنه عجوز.

أكد مصطفى قمر أنه يحب الاستماع لفيروز وكل أغانيها، فهي بالنسبة له نمبر وان، كما أنه يحب الاستماع لصابر الرباعي وكاظم الساهر.



أشار مصطفى قمر أنه خرج من عباءة الكينج محمد منير، فهو بالنسبة له الأستاذ، وعلمه الغناء للوطن قائلًا: «أنا مقصر جدًّا مع الكينج في الفترة الأخيرة وقريب هقعد معاه».

وأضاف مصطفى أنه يستمع لمطرب الراب ويجز مع أبنائه تيام واياد، موضحًّا أن هناك أغاني لا يستوعبها، ويعلق على الأغاني بالرغم من أنه ليس مع أغاني الراب، متابعًا أن المهرجانات مثل أي لون غنائي، وحققت نجاح كبير بالرغم من رقاقة كلماتها، لكنها طورت من نفسها مع الوقت.

وأشار قمر إلى أن الفنان أحمد سعد صوت جميل، «وقرب للناس بشكل كبير لما اختار لون البهجة، وكسر الدنيا».

أولاد حريم كريم

يشهد الفيلم عودة أبطاله إلى السينما بعد غياب سنوات عدة، ويأتى على رأس العائدين بعد غياب، مصطفى قمر الذى يغيب منذ 5 سنوات إذ قدم آخر أفلامه "فين قلبى" عام 2017 وخلال تلك السنوات ظهر كضيف شرف فى فيلمى "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع كريم عبدالعزيز و"قهوة بورصة مصر".

كما تعود علا غانم أيضًا إلى السينما فى أولاد حريم كريم بعد غياب 5 سنوات قدمت آخر أعمالها فى السينما خلال فيلم "الفندق"، الذى تم عرضه عام 2017، وبعدها قررت علا الابتعاد عن الفن والإقامة فى أمريكا مع أسرتها قبل أن تقرر عودتها مرة أخرى فى فيلم "أولاد حريم كريم" ليكون أول أعمالها على الشاشة بعد فترة غياب سنوات.

كذلك داليا البحيرى تغيب عن السينما منذ 15 عامًا كاملة، إذْ قدمت آخر أفلامها "أحلام حقيقية" الذى تم عرضه عام 2007 وشاركت فى بطولته إلى جانب حنان ترك وخالد الصاوى وفتحى عبدالوهاب، لتعود مرة أخرى إلى السينما فى فيلم "أولاد حريم كريم".

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالًا لنجاح فيلم: "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبدالعزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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أولاد حريم كريم

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قصة الجزء الأول

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول كريم (مصطفى قمر) المتزوج من جيجى (ياسمين عبدالعزيز) التي تغير عليه غيرة قاتلة وتشك فيه فتطلب منه الانفصال، بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضًا دون قصد.

أسرة فيلم أولاد حريم كريم

أبطال الجزء الأول

يذكر أن مصطفى قدم فيلم حريم كريم منذ 18 عامًا وتحديدًا عام 2055 وحقق نجاحًا لافتًا خلال عرضه على شاشات التليفزيون، وشارك في بطولة الجزء الأول ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيرى، علا غانم، بسمة، ريهام عبدالغفور، طلعت زكريا، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، إدوارد، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

مصطفى قمر

تحدث الفنان مصطفى قمر عن حبه الشديد للفنان محمد فوزي، كما تحدث عن تعاونه مع الفنان أحمد زكي في فيلم البطل ودخوله مجال التمثيل وكشف مفاجأة عن الجزء الثاني من فيلم حريم كريم.

أولاد حريم كريم

تصريحات مصطفى قمر مع أنغام:

قال مصطفى قمر خلال استضافته في برنامج أنغام، التي تقدمه الفنانة أنغام، ويعرض عبر قناة دي إم سي: "أنا امتداد لمحمد فوزي وبحبه جدًا وكنت عايز أبقى زيه".

أضاف: "أول فيلم كان مع أحمد زكي في فيلم البطل وكنت محظوظ جدًا وسامي العدل كلمني قالي مش نفسك تمثل سينما قولتله ياريت وجابلي ورق فيلم البطل".

مصطفى قمر

استكمل: "كلمني بعدها قالي في مفاجأة لو عرفتها مش هتاخد فلوس في الفيلم فضلت أفكر إيه المفاجأة ولما روحتله قالي أنت هتمثل مع أحمد زكي قولتله همضي فين؟ ومسألتش على الفلوس".

كشف: "لما قابلت أحمد زكي قالي ما تخدوا شريف منير أنا عجوز قولتله أنا عملت الفيلم عشان أنت فيه، وأحمد زكي قالي التمثيل عينين وقالي عينك لو هتكدب مش هنشوفك متفكرش في الكلام بص على اللي قدامك وقوله كلام مظبوط وكل شوية يقولي نصيحة وطلعت قوي جدًا في فيلم البطل وبسيط".

أولاد حريم كريم

مصطفى قمر يكشف تفاصيل فيلم أولاد حريم كريم:

كشف قمر أن كتابة سيناريو فيلم أولاد حريم كريم موضحًا: "واحنا اليومين دول خلصنا ورق الفيلم اسمه أولاد حريم كريم الأولاد كبروا وبيكملوا المسيرة وتيام هيبقى من أبطال الفيلم".



قال قمر: "ببقى مبسوط أن الأولاد في العصر الحالي بيجوا الحفلات وبيغنوا معايا الأغاني القديمة، وأنا بحب احترم الكلمة حتى لو بسيطة ولو هنهزر يبقى باحترام".