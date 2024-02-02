"رحلات منحوسة".. الجمهور يقارن بين منى زكي وتوم هانكس بعد ""رحلة 404"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يحقق فيلم "رحلة 404" نجاحًا كبيرًا بدور العرض السينمائي في مصر والخليج بطولة النجمة منى زكي ونخبة من نجوم السينما المصرية.

وبمجرد عرض الفيلم الأخير، علق الجمهور على أن معظم أدوار "منى زكي" مؤخرًا سواء في أعمالها التلفزيونية أو السينمائية تدور حول سيدة تتعرض للعديد من المشاكل والمخاطر في رحلتها في أحداث هذه الأعمال وهو ما ذكّر البعض بأعمال النجم الأمريكي توم هانكس وأفلامه التي تتسم أيضًا بهذه التيمة.

و قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعمل مقارنات بين أفلام النجم توم هانكس وأعمال الفنانة منى زكي خلال الفترة الأخيرة، وكانت بداية هذه الأعمال مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2021 وجسدت خلاله "منى" شخصية سيدة تضطر للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاب طفلها هناك في محاولة للحصول على الجنسية الأمريكية وتعرضها للعديد من المواقف المحرجة والصعبة وقارن البعض دور "منى زكي" بدور "توم هانكس" بأحداث فيلم "Cast Away" والذي كان هوالناجي الوحيد بعد تحطم طائرته ووفاة طاقمها بالكامل ليجد "توم" نفسه بإحدى الجزر وحيدًا وظل هناك لسنوات قبل إنقاذه.

ومرة أخري قارن البعض دورها بأحداث مسلسل "تحت الوصاية" حيث عانت شخصيتها من ملف الوصاية الخاص بالأم وعدم أحقيتها بحق أبنائها في الورث في حال وفاة الأب وذهابها مباشرة لوصاية الجد من خلال محاولة تشغيل مركب صيد زوجها لتواجه العديد من المصاعب، بدور "توم هانكس" بأحداث فيلم "Captain Phillips" عندما جسد شخصية ربان سفينة يتم الاستيلاء من قبل عدد من القراصنة.

ومرة أخيرة بفيلم "رحلة 404" إذ تواجه شخصيتها بأحداث الفيلم العديد من المشاكل عندما تقرر السفر إلى "مكة" لأداء فريضة الحج وتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجمل جمع مبلغ مالي كبير، وقارنها البعض بدور "توم هانكس" بأحداث فيلم الدراما "Sully" والمأخوذ عن قصة حقيقية حول هبوط الطيار الأمريكي تشيسلي سولنبرجر اضطراريًا بطائرته فوق سطح نهر هدسون.

وحذر البعض بطريقة ساخرة من رحلات "منى زكي" المنحوسة وعدم السفر معهما ضمن هذه الرحلات.

يذكر أن منى زكي تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم "الجواهرجي" والذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.