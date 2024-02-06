معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية يفوز بجائزة تحقيق التراث

ياسر رشاد - القاهرة -

فاز كتاب "معجم المصطلحات الصيدلانية التراثية" من تحقيق الباحثة مروة الشريف بجائزة أفضل كتاب في مجال تحقيق التراث التي تمنحها دار الكتب والوثائق بالتعاون مع هيئة الكتاب.



يعتبر الكتاب مرجعا موثقا للباحثين في مجال التداوي بالأعشاب والنباتات الطبية.

جُمِعَ فيه معظم النباتات المعروفة محليا والمتداولة عربيا وعالميا، دون الإخلال بمظهرها التراثي، وفقا لطبيعة العمل البحثي في المخطوطات.

وقد رُتِبَت المادة العلمية ترتيبا هجائيا، وذُكرَت المصطلحات مع ما يقابلها بالإنجليزية واسمها العلمي وفصيلتها، مع ذكر لتعريف المصطلح يشمل نشأته ومسمياته العلمية الأخرى وصورتها من حيث الطول والقصر .

وجُمِعَت مادة الكتاب من بطون الكتب، للوصول إلى تعريف شامل،

مُدرَج به حواشي تفيد كل نبات بالمصادر والمراجع ليستزيد الباحث بالرجوع إليها متى أراد .

صدر الكتاب ضمن سلسلة تراثنا العلمي بمركز تحقيق التراث دار الكتب والوثائق القومية.

المحققة مروة محمد الشريف هى

مدير النشر بدار الكتب والوثائق القومية، وقد حققت عددا من الكتب التراثية من بينها: شفاء الأسقام ودواء الآلام لحاجي باشا خضر الأيديني الجزء الثاني القسم الثاني. والجزء الثاني القسم الثالث.