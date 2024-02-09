فن ومشاهير

بعد 20 عامًا من عرضه.. فيلم حب البنات على شاشة سينما زاوية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الصفحة الرسمية لسينما زاوية، عن عرض الفيلم الشهير “حب البنات”، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

 

 

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في الـ 14 من فبراير في مقر السينما بوسط البلد، ويليه مناقشة مع السيناريست تامر حبيب عن كواليس الفيلم وأحداث تحكي للمرة الأولى.

e9327e3441.jpg

يحكي الفيلم عن ثلاث فتيات غير شقيقات بعد وفاة أبيهن يجتمعن في بيت واحد للمرة الأولى   لمدة عام حتى يحصلن على الميراث حسب وصية الأب، لكل واحدة منهن قصة ومختلفة عن الأخرى، فـ(ندى) فتاة رقيقة المشاعر وتكره الوحدة، أما (غادة) فهى معيدة بالجامعة وتكره الرجال بأثر من والدتها، أما (رقية) فقد عاشت عمرها كله في إنجلترا.

 

 

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا