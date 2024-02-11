شكرا لقرائتكم خبر عن بينك توقف حفلها بسبب حالة ولادة بين الجمهور وتطلب المساعدات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطرت المغنية العالمية بينك إلى إيقاف حفلها مؤقتًا في أستراليا، بعد أن بدأت إحدى حاضرات الحفل ولادة طفلها في منتصف أغنتيها Our Song، حيث كانت فنانة البوب تؤدي حفلها في ملعب أليانز في سيدني لبدء جولتها "Summer Carnival" لعام 2024 عندما لاحظت مجموعة من الحاضرين يلوحون طلبًا للمساعدة.

ومن ثم سألت بينك المجموعة: "هل نحن بخير؟"، ومن ثم قامت بطلب المساعدة الطبية، وبعد لحظات قليلة، أدركت المغنية ما كان يحدث.



بينك

ومن بعدها قالت النجمة واسمها الحقيقي أليسيا بيث مور مازحة: "هل ولدت أليسيا أم أليكس؟" وتابعت: أشعر أنه لا ينبغي لنا أن ننظر، الجميع يعطيها خصوصيتها" وتابعت بينك متسألة:" هل ولدت الطفل؟، لا، اوكى".

وبعد تهنئة المرأة على حملها، قالت بينك: "أغنية Our Song هي التي فعلت ذلك، أنا لا أعرف حتى ماذا أقول حظاً سعيداً".

في خلال عام 2019، أنجبت إحدى الحاضرات طفلة في حفل بينك في ليفربول وأطلقت عليها اسم Dolly Pink على اسم المغنية.