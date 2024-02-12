بالصور - علي سكر برقفة دريد لحام من بغداد وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل السوري علي سكر مجموعة من الصور مع الممثل السوري دريد لحام من أحد المطاعم في العراق في العاصمة بغداد، وعلق قائلاً : "مع التاريخ وذكريات الأيام الجميلة مع القامة الأستاذ دريد لحام" .



وكان قد خرج الممثل السوري علي سكر منذ فترة عن صمته بعد إنتشار فيديو قديم له، وهو يتحدث عن فكرة الزواج والإنجاب.

وشارك علي سكر الجمهور مقطع فيديو قال فيه: "مرحبا، منشان موضوع العيلة والبنت والزواج، شكراً لإهتمامكن فيي، وهو مش من باب بقدر لأأو ما بقدر، أنا موضوع الزواج عندي محسوب جداً، لأنو ما عندي مشكلي بفكرة الزواج، ولكن هيدا موضوع حسابو دقيقي جداً، لأن أنا بحب الولاد وكتير بحب يكون عندي بنوتة، وبدا تصير ملكة، وشكراً كتير عإهتمامكن ولكن هيدا موضوع شخصي جداً ومنو للعام".

نذكر أن علي سكر يشارك في مسلسل كريستال، ودخل في سياق الاحداث بعد الحلقة خمسين من المسلسل، بدور الدكتور النفسي عامر. دور لا يخلو من الكاريزما والاستشارات القيّمة، كما أنه صديق الدكتور جواد (الممثل محمود نصر) في العمل ويقع في حب عليا (الممثلة باميلا الكيك).

ويلعب عامر دوراً مهماً في علاج باسل (الممثل السوري خالد شباط)، حيث أنه يتحسن بشكل كبير من خلال طريقة عامر في العلاج، ويصبحان صديقين.