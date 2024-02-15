وفاة الفنان علي خليفة وتشييع الجثمان من مسجد الرحمن الرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثلية، وفاة الفنان علي خليفة، وتشييع الجثمان اليوم من مسجد الرحمن الرحيم.

وكتب "مكرم" خبر الوفاة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وداعا الفنان علي خليفة، الأستاذ والمعلم، الدوام لله، الصلاة مسجد الرحمن الرحيم".

الفنان علي خليفة ممثل ومخرج مصرى بدأ نشاطه الفنى فى الثمانينيات وأدى أدوارا صغيرة في السينما والتليفزيون. ومن المسلسلات التى عمل بها "الرجل والحصان و"شرف فتح الباب". عمل مخرج منفذ لمسلسل "الخروج من المأزق" عام 1996.

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