شارون ستون تؤكّد أن الشهرة مكلفة للغاية وهكذا تنازلت عن راتبها لأجل دي كابريو 

شارون ستون، التي تبلغ ثروتها الصافية ٤٠ مليون دولار، تحدّثت مؤخرًا عن التحديات التي تواجهها كونها من المشاهير الأثرياء.

في مقابلة مع InStyle، أعربت ستون عن إحباطها من كونها دائمًا الشخص الذي يدفع فاتورة العشاء الباهظة الثمن مع الأصدقاء، قائلة: “نخرج لتناول العشاء، ويوجد ١٥ شخصًا على الطاولة، ومن الذي يحصل على الفاتورة؟ أنا التي تحصل على فاتورة العشاء بقيمة ٣٠٠٠ دولاراً في كل مرة.”

وأعربت ستون أيضًا عن أسفها لأن الشهرة تأتي بثمن باهظ، مشيرة إلى نفقات مثل منزلها الذي تم شراؤه حديثًا وموظّفي الأمن والدعاية وفنّاني الماكياج والمديرين.

وعلى الرغم من هذه الأعباء المالية، إلا أن ستون معروفة بكرمها في هذه الصناعة. وكشفت في مذكّراتها لعام ٢٠٢١ بعنوان “The Beauty of Living Twice” أنها منحت جزءًا كبيرًا من راتبها لـ ليوناردو دي كابريو حتى يتمكّن من لعب دور البطولة في فيلم “The Quick and the Dead” عام ١٩٩٥.

وأوضحت: “أردت أن أكون في فيلم رائع، وليس فيلمًا غبيًا، لذلك حصلت على أفضل الأشخاص الذين يحيطون بي بقدر ما أستطيع”. أظهر هذا الدعم لـ دي كابريو، تفاني ستون في خلق عمل عالي الجودة في هوليوود.

وامتد كرمها إلى أبعد من ذلك عندما دفعت لـ دي كابريو مليون دولار – ثلث راتبها – ليلعب دور ابنها على الشاشة في نفس الفيلم. على الرغم من مواجهة بعض الشكوك من أحد المنتجين بشأن قرارها، إلا أن ستون تمسّكت باختيارها.

أعرب دي كابريو، الذي كان يبلغ من العمر ١٨ عامًا فقط في ذلك الوقت ولم يكن على علم بترتيب الراتب حتى كتبت ستون عنه في كتابها، عن امتنانه لدعمها. وأقر بدعمها للسينما وإتاحة الفرص للممثلين الآخرين، قائلا: “لقد كانت بطلة كبيرة للسينما ومنحت الفرص للممثّلين الآخرين، لذلك أنا ممتن للغاية”.

من الواضح أن رغبة شارون ستون في الاستثمار في مشاريعها ودعم زملائها يدل على التزامها بإنشاء عمل هادف ومؤثر في هوليوود. على الرغم من الضغوط المالية الناجمة عن الشهرة والنجاح، تعكس تصرفات ستون شغفها بهذه الصناعة ورغبتها في رفع جودة حرفتها.