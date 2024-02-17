بالصورة- باسم ياخور يتخلى عن لحيته.. وهكذا بدا

ميرنا وليد - بيروت - تخلى الممثل السوري باسم ياخور عن لحيته، لأول مرة بعد أن رافقته لعدة أعوام.

وشارك باسم مابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة له ظهر فيها بإطلالة جديدة ومختلفة، دون لحية.

وأرفق باسم الصورة بتعليق، قال فيه: "أقنعوني وشلت الدقن بعد وقت طويل".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة، وأعربوا عن إعجابهم باللوك الجديد، وأكدوا أن جمال روحه لا يتغير وأن الإطلالتين بلحية أو دون لحية كان مميزاً بهما.

وكان المتابعون قد اعتادوا على ظهور باسم باللحية، التي تمسك بها لفترة طويلة، لأنها رافقته منذ الموسم الأول لمسلسل البيئة الشامية "العربجي" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023، وسيظهر به في الموسم الرمضاني 2024.

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