شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد يخلع عباءة الكوميديا للعام الثانى مقدمًا موهبته الكبيرة فى الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما أن تم الكشف عن الصور الأولى من مسلسل الحشاشين وأثار العمل حالة كبيرة من الترقب خاصة مع اللوكات المميزة لكل شخصية انكشفت ملامحها في تلك الصور، وهو ما ظهر جليًا مع شخصية الفنان أحمد عيد الذى يخوض ضمن دراما رمضان تحديًا كبيرًا عبر الشخصية الذى يقدمها بأحداث المسلسل المنتظر عرضه والذى يعد الأضخم إنتاجيًا خلال عام 2024.



الفنان احمد عيد فى مسلسل عملة نادرة

الفنان أحمد عيد الذى اشتهر بخفة دمه الشديد وبطولته لعدد هام من أفلام السينما المصرية الذى تألق فيها واعتاد من خلال إفيهاته على رسم البسمة على وجوه مشاهديه وجمهوره فاجأ الجميع العام الماضى من خلال شخصيته بمسلسل عملة نادرة الذى كان بمثابة نقطة تحول كبيرة في مشواره الفني بعدما خلع عباءة الكوميديا ولعب دور العم الطماع في إرث ابن شقيقه والأخ القاتل لأخوه بسبب غيرته الشديدة منه ليستحق لقب مفاجأة دراما رمضان 2023 وسط إشادات كبيرة من النقاد والجمهور معًا.



أحمد عيد فى بوستر المسلسل

إلا أن الفنان أحمد عيد لم يكتفى بما حققه العام الماضى ويبدو أنه قرر وضع بصمة أكبر خلال العام الجارى في مسلسل الحشاشين مع المخرج بيتر ميمى والكاتب عبد الرحيم كمال من خلال شخصية بدت ملامحه أكثر حدة كما ظهر في الصور التي نشرت له من كواليس العمل.



أحمد عيد

أحمد عيد وكعادة الفنانين الموهوبين الذين يقدموا كافة الألوان الدرامية مثلما فعل العام الماضى حينما أكد أن الفضل في البداية يرجع للمخرج ماندو العدل الذى اختاره لدور مفاجأة له شخصياً من الواضح أنه سيفاجأ الجمهور بصورة أكبر حينما يلعب دور الذراع اليمني لأشرس قائد في تاريخ الحركات الدموية، وهو حسن الصباح الذى يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، وهو ما يعتبر تحديًا كبيرًا لما سيتضمنه من قسوة منتظرة خلال أحداث العمل المرتقب.