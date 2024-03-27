بالصور- نسرين طافش تمارس اليوغا في الصالة الرياضية و تتألق برشاقتها

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ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة السورية نسرين طافش بأخر إطلالتها على الجمهور من داخل الصالة الرياضية، حيث ظهرت و هي تمارس اليوغا، و إرتدت فيها توب باللون الرهري ضيق من دون أكمام مع سروال رياضي ضيق متعدد الألون، و إستعرضت رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت إختارت نسرين طافش، الظهور بعباءة من الفلكلور الفلسـ طيني، للإحتفال بحلول شهر رمضان المبارك.
وإرتدت نسرين عباءة من اللونين الأبيض والزهري، كما وضعت على رأسها وشاحاً شفافاً باللون الأبيض، وتركت شعرها الأملس والطويل منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً للغاية، يليق بملامح وجهها.
وشاركت نسرين الجمهور مجموعة صور، وثقت من خلالها هذه الإطلالة، وعلقت: "يا رب في هذا الشهر المبارك احمي أهلنا في فلسـ طين المحتلة و آمن اهل غـ زة و تلطف بهم و حررهم بفرج قريب".
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