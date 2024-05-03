بيان رسمي من محكمة التحكيم الرياضية بشأن أزمة مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، في بيان رسمي، الرد الأول على الطعن المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بشأن قرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، فيما يخص لقاء نهضة بركان المغربي.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية، الطعن المقدم من الاتحاد الجزائري، وقررت تشكيل لجنة تحكيم للبت في هذه القضية، وكان الأخير قدم طلبا لإلغاء قرار كاف واعتبار قميص نهضة بركان يروج لرسالة سياسية.

وقال البيان: "كجزء من إجراءات التحكيم، يقوم الطرفان بتبادل المذكرات المكتوبة، وهيئة التحكيم التي ستكون مسؤولة عن البت في هذه القضية هي في طور التعيين، بعد تشكيلها، ستقوم هذه الهيئة بإعطاء التعليمات لبقية الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع، ولا يمكن في الوقت الحاضر تحديد جدول زمني إضافي لهذا الإجراء".

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