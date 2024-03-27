نجمة كورية تحاول الانتحار بعد كشفها عن تعنيف زوجها لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نُقلت النجمة الكورية الجنوبية لي أريوم، العضوة السابقة في فرقة تيارا، إلى المستشفى بعد محاولة انتحار مزعومة نتيجة العنف المنزلي الذي كانت تتعرض إليه هي وطفلاها على يد زوجها.

وبحسب التقارير، حاولت النجمة الانتحار صباح يوم الأربعاء 27 آذار (مارس)، وقد نقلت إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج بعد محاولتها إنهاء حياتها، لكنها لم تستعد وعيها بعد.

ورغم أن التقرير لم يقدم أي معلومات إضافية عن وضع لي الصحي، كشفت عائلتها أنها تركت رسالة وراءها قبل محاولة الانتحار.

وخرج حبيبها الحالي عبر حسابه الخاص على “إنستغرام” لإخبار جمهورها بالتطورات المرتبطة بحالتها الصحية والطلب من الجميع الصلاة لأجلها كاتباً: “شكراً لمعجبي أريوم وكل من له صلة بها على التواصل معنا وعلى تشجيعكم. من فضلكم لا تطلبوا التواصل معي لأسباب غير ضرورية وغريبة. فهناك شخص يتألم وليس في وعيه. رجاءً. امتنعوا عن ذلك. ادعوا الله أن تكون أريوم بخير”.

ويرجّح الكثيرون أن تكون علاقتها السامة بزوجها السابق من الأسباب التي دفعت بالنجمة إلى محاولة الانتحار، خاصة أنه سبق أن كشفت النجمة عن الناحية المظلمة لزواجها.

وكشفت الفتاة البالغة من العمر 29 عاماً في كانون الأول (ديسمبر) أنها في طريقها نحو الطلاق، وذلك بعد أربع سنوات من زواجها من رجل أعمال في عام 2019، وأعلنت عن خططها للزواج مرة أخرى عند الانتهاء من الطلاق، معرّفة جمهورها على حبيبها الجديد.

وزعمت لي أن زوجها تحرش بابنيهما واعتدى عليهما بعدما أخذهما وكان يبصق عليهما ويضايقهما.

كما نشرت عبر صفحتها الخاصة على “إنستغرام” يوم الاثنين، أي قبل يومين من محاولة الانتحار، صورتين الإثنين، مرة أخرى صورتين لوجهها وجسمها قالت إنّه تم التقاطهما بعدما اعتدى عليها زوجها في عام 2021، وكتبت: “ثم كان الفستان الذي كنت أرتديه ممزقاً، وكان لدي كدمات في كل أنحاء جسدي وعظم أنفي ملتو”.

وأشارت النجمة أنها تعاني أيضاً كونها هدفاً للتنمر والاحتيال والقرصنة عبر الإنترنت.